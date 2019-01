Vergessen Sie das Insta-Ei – dieses Ei ist kurioser

Ein Ei gleicht dem anderen: Das stimmt für jenes Ei, das kürzlich bei der Familie Christen in Hofstatt LU gelegt wurde, sicher nicht. Es hat einen Hals und an dessen Ende etwas, das wie eine Art Verschluss aussieht. Oder wie ein Rüssel. Jedenfalls wie etwas, das man sonst im Supermarkt nie sieht. Gegen das Ei aus Hofstatt sieht das berühmte Rekord-Insta-Ei mit seinen über 50 Millionen Likes richtig langweilig aus.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

«Was legt ihr mir da für ein Ei?»

Als Hennen, die das besondere Ei gelegt haben, kommen Kiki, Lotti, Sissi oder Lilly in Frage: So heissen die Hühner der Familie Christen in Hofstatt. Eveline Christen staunte, als sie das Ei zum ersten Mal sah. Ihr erster Gedanke sei gewesen: «Was legt ihr mir da für ein Ei? Das sah wirklich komisch aus.» Kommt dazu, dass das Ei just am sechsten Geburtstag einer ihrer Töchter gelegt wurde. «Alle, die ich gefragt habe, fanden das Ei auch komisch.» So sei sie ermuntert worden, bei einer Fachstelle nachzufragen, was es mit dem seltsamen Ei auf sich hat; also wandte sich Eveline Christen an die «Bauernzeitung».

Das sagen die Experten

Dort gibt es vom Geflügelkompetenzzentrum Aviforum Antworten. «Das Ei ist halt ein Naturprodukt», heisst es zunächst. In Sachen Kuriositäten bei Eierschalen gebe es kaum Grenzen. «Das ist auch verständlich, wenn man bedenkt, dass es ein natürlicher Prozess ist, der zwanzig Stunden dauert», erklärt Andreas Gloor vom Aviforum. Die Kalkschale eines Eis werde auf der zu Beginn weichen Schalenhaut aufgebaut, und wenn diese Schalenhaut bei der Eibildung Anhängsel oder Ausstülpungen habe, würden diese mit den Kalkauflagerungen in starre Strukturen umgewandelt.

«Eier können auch wie Pingpong-Bälle aussehen»

Daniel Würgler, Freilandeier-Produzent und Leiter Marketing GalloSuisse, bestätigt, «dass Eier die verschiedensten Formen haben können». Allerdings seien solche Eier wie jenes aus Hofstatt eher selten, das sehe er nur etwa alle zwei Jahre einmal. Kuriositäten aber gibt es täglich. «Es gibt Eier, die ganz rund sind, wie Pingpong-Bälle, oder längliche, oder solche, die eine Einbuchtung aufweisen.»

Ganz speziell geformte Eier nimmt Würgler manchmal mit nach Hause, «das ist immer eine Attraktion für die Kinder». Oder sie würden im Direktverkauf landen, denn es gebe immer wieder Kunden, die solche Eier spannend fänden. Ganz kleine Eier, die meist kein richtiges Eigelb aufweisen, würden an Schweine verfüttert.

Aus einem Ei, wie es in Hofstatt gelegt wurde, könne unter Umständen durchaus ein Küken schlüpfen. Das kommt darauf an, ob die Trompetenform geschlossen ist, und ob die Schale nicht breche. Schmerzvoll dürfte es für die Henne nicht gewesen sein, dieses Ei zu legen. «Grössere Eier sind für die Hühner eine grössere Belastung.»

Auch essen könne man das Ei wahrscheinlich. «Die Eierschale ist so konzipiert, dass alles darin eingeschlossen wird. Genau dies ist das Geniale an Eiern – sie sind von den Hühnern fixfertig verpackt.»

Das Ei von Hofstatt aber haben die Christens nicht gegessen, sagt Mutter Eveline: «Wir haben es noch ein bisschen aufbewahrt. Die Kinder fanden es toll.»