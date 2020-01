Vermisste, demente Frau tot aufgefunden

Nach ersten Erkenntnissen der Kapo Obwalden dürfte die vermisste Frau verunfallt sein. Die Polizei erhielt am Sonntagabend vom Betagtenheim in Lungern die Meldung, dass seit dem frühen Nachmittag eine 90-jährige, demente Frau vermisst werde. Sie ging nach dem Mittag spazieren und kehrte zum Abendessen nicht zurück ins Heim.

Erste Suche blieb erfolglos

Für die Suche wurden ein Spürhund der Luzerner Polizei und ein Helikopter der Armee eingesetzt. Trotzdem blieb die Suche in der Nacht auf Montag erfolglos. Deswegen wurde am Montag öffentlich nach der Frau gesucht.

Weil verschiedene Hinweise aus der Bevölkerung eingingen, konnte das Suchgebiet eingegrenzt und mit Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz unter Einbezug von Flächensuchhunden abgesucht werden.

Neuer Hinweis führte zur vermissten Frau

Aber auch diese Massnahme blieb erfolglos. Dank eines neuen Hinweises aus der Bevölkerung konnte die Frau schliesslich in der Nähe der Dundelbachfälle in Lungern lokalisiert werden. Weil der Fundort in einem unwegsamen Gelände lag, musste die Bergung durch einen Helikopter der Rega durchgeführt werden. Unterstützung erhielt die Rega von Mitgliedern der Alpinen Rettung und der Kantonspolizei.

Nach ersten Erkenntnissen wird von einem Unfall ausgegangen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Obwalden in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei, wie am Mittwoch weiter mitgeteilt wurde.

