Jetzt wird ganz Olten nach Yorian (30) abgesucht

Der 30-jährige Holländer Yorian sei vermutlich am 5. September in die Schweiz gereist, nachdem er sich zuvor in Deutschland aufgehalten haben soll. Danach fehlt seit dem 6. September jede Spur von ihm. «Wir suchen unseren Sohn, Bruder und Freund Yorian», heisst es in einer Vermisstenanzeige, die auf den sozialen Medien veröffentlicht wurde.

Umfrage Werden Sie sich auf der Suche nach Yorian in Olten beteiligen? Ja, ich möchte diese Familie gerne freiwillig unterstützen.

Ich würde dies gerne tun, habe aber keine Zeit.

Nein, vermisste Menschen zu suchen ist die Aufgabe der Polizei.

Zentralschweiz-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Hier können Sie den Zentralschweiz-Push von 20 Minuten abonnieren. (funktioniert in der App)

Sein letzter bekannter Standort sei auf der Rigi Scheidegg gewesen. «Zusammen mit den Bergbahnen der Rigi konnten wir rekonstruieren, dass mein Bruder ein Billett um 10.15 Uhr gelöst hatte», sagte seine Schwester Linda gegenüber 20 Minuten. Danach habe sich jede Spur des Vermissten verloren.

Familie startet Suchaktion mit Freiwilligen in Olten

Nun berichtet der «Tages-Anzeiger», dass Yorian Anfang Oktober in Olten gesehen worden sei. Diese Nachricht löst bei der Familie grosse Hoffnung aus und sie ruft in den sozialen Medien zu einer grossen Suchaktion mit Freiwilligen auf. Der Treffpunkt am Montag um 12 Uhr ist bei der Stadtkirche St. Martin statt.

Der 30-jährige Holländer ist 190 Zentimeter gross, hat blondes-rötliches Haar und er trägt vermutlich eine grüne Tarnjacke. Yorian benötigt laut der Familie Medikamente, weil sein Leben sonst in Gefahr sei. An welcher Krankheit der Vermisste leidet, wurde nicht bekannt gegeben. Die Vermisstmeldung hat die Familie bei der Zürcher Stadtpolizei aufgegeben.

(dag)