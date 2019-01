Verschüttete Frau (43) stirbt im Spital

Eine Lawine ging am 3. Januar in Silenen im Gebiet Hoch Fulen / Griesstal / Rotgrad nieder, wie die Urner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Sie habe eine Meldung von der Rega erhalten, wonach zwei Personen mitgerissen worden seien.

Der 55-jährige Mann konnte sich selbstständig aus den Schneemassen befreien. Er blieb unverletzt. Die Frau musste mit Verletzungen in ein Spital gebracht werden. Am Samstagnachmittag ist sie ihren Verletzungen erlegen, wie die Kantonspolizei Uri in einer Medienmitteilung schreibt.

(20 Minuten)