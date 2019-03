Verweht Bennet jetzt die Fasnacht?

36'000 Personen besuchten vor etwas mehr als einem Jahr den grossen Fasnachtsumzug am Güdismontag in Luzern. Damals bei normalen Februarbedingungen, es lag noch etwas Schnee, der Himmel blau, mit einigen Quellwolken.

Böenspitzen bis zu 95 km/h

Am diesjährigen Umzug sehen die Fasnächtler jedoch kaum blau am Himmel. Laut Meteonews wird das Sturmtief Bennet auch Luzern treffen: «Um zwei Uhr wird es heftige Böen geben. Diese sind für den Umzug natürlich ungünstig. Die durchschnittliche Wind-Geschwindigkeit beträgt 60 80 km/h, es kann aber auch Böen bis zu 95 km/h geben», warnt Metereologe Peter Wick von Meteonews. Zwischen vier und fünf Uhr am Nachmittag würden Schauerstaffeln folgen.

Er rät: «Die Guugger sollen alles, was aus leichtem Material wie zum Beispiel Karton ist, extrem gut befestigen. Das Wetter ist für den Umzug sicher nicht optimal. Die Besucher müssen natürlich auch aufpassen. Den Regenschirm sollte man wegen dem Wind zuhause lassen.»

Polizei rät zur Vorsicht

Bei der Luzerner Polizei bereitet man sich derweil auf die spezielle Wettersituation am Nachmittag vor: Nach dem Mittag folgt laut Kommunikationschef Christian Bertschi eine Lagebeurteilung mit dem Luzerner Fasnachtskomitee. Bertschi sagt: «Wir haben bereits erste Meldungen von umgestürzten Bäumen und von Dächern gewehten Ziegeln, dies aus dem Norden des Kantons Luzern. Doch das Tief zieht jetzt in Richtung Stadt Luzern.»

Anders in Deutschland, wo zum Beispiel in Bottrop oder in Oberhausen-Altstaden Umzüge abgesagt werden mussten, rechne die Polizei für Luzern aber nicht mit grösseren Einschränkungen für Fasnächtler und Umzugsteilnehmer. Es gelte aber dennoch einiges zu beachten: «Die losen Gegenstände auf Umzugswagen sollten gesichert werden, damit sie nicht in die Menge fliegen», sagt Bertschi. Vom Besuch des Umzuges sei aber nicht abzuraten, aber Bertschi bittet: «Fasnächtler, seid vorsichtig.»

(mme)