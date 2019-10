Mann mit Messer verbreitet Panik im Zug

Nichtsahnend stiegen am Mittwochabend die Passagiere im Bahnhof Luzern in den Interregio 27 nach Basel auf Gleis 4. So auch A. D.*, der mit seiner Freundin unterwegs war. Es sollte keine normale Zugfahrt werden: «Plötzlich fiel mir ein kleiner Mann mit einem Messer in der Hand im Zug auf. Als er an uns vorbeiging, drückte ich meine Freundin an die Wand des Ganges.» Danach hätten sie sich in den letzten Wagen gesetzt, in dem nur noch zwei weitere Reisende sassen.

Umfrage Fühlen Sie sich in Bahnhöfen und Zügen sicher? Ja, denn es gibt ja in den grösseren Bahnhöfen Personal, das nur für die Sicherheit der Passagiere zuständig ist.

Ja, aber ich fühlte mich auch schon sicherer.

Eher nein, darum reise ich nur noch am Tag mit Zügen.

Nein, darum benütze ich keinen ÖV.

Zentralschweiz-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Hier können Sie den Zentralschweiz-Push von 20 Minuten abonnieren. (funktioniert in der App)

Plötzlich sah D., wie verängstigte Passagiere durch den nächsten Waggon rannten. «Es war laut, die Leute schrien in Panik», sagt D. Dabei habe er gesehen, wie der Mann von vorhin eine Art Stange in der Hand hielt. Dazu habe er geschrien und getobt. Nie gehe es ihm gut, habe er gerufen.

Um seine Freundin vor dem Mann zu schützen, brachte D. sie zur Treppe. Als er sich umdrehte, habe er gesehen, dass der Mann aus dem Mund blutete. «Ich war schockiert und Angst ist in mir hochgestiegen», sagt der 18-Jährige. «Weil ich nicht wusste, was tun, habe ich die Polizei angerufen.»

Mit Stange gegen Zugtüre geschlagen

Mitarbeiter von Securitrans konnten den verwirrten Mann schliesslich überwältigen. Gemäss Recherchen von 20 Minuten handelt es sich um einen 19-jährigen Schweizer. Dieser soll nach einem Streit mit einer anderen Person mit einem Klappmesser durch dem Zug gelaufen sein. Bei der Metallstange soll es sich um eine Velofixierung handeln. Mit dieser schlug er gegen die Zugtüre.

Wenige Minuten später traf die Polizei ein, wie Mediensprecher Urs Wigger bestätigt. «Wir wurden um 19.21 Uhr informiert», so Wigger. «Als unsere Leute vor Ort eintrafen, trug der Mann bereits Handschellen und war am Boden fixiert.» Der verwirrte 19-Jährige wurde zum Polizeigebäude gebracht und ein Notfallpsychologe aufgeboten.

Nach einer ersten Untersuchung wurde der Mann laut Polizei in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Verletzt wurde beim Vorfall niemand. Die SBB wollte sich zum Vorfall nicht äussern.

(* Name der Redaktion bekannt)