Hoher Sachschaden nach Brand in Schreinerei

In einer Schreinerei in Cham hat es am späten Montagabend gebrannt. Das Feuer war im sogenannten Bankraum ausgebrochen, die Feuerwehr konnte es bändigen und verhindern, dass die Flammen auf andere Gebäudeteile übergriffen. Verletzt wurde niemand.



Der Sachschaden ist beträchtlich, die genaue Höhe könne jedoch noch nicht beziffert werden, teilte die Zuger Polizei am Dienstag mit. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Der Alarm war kurz nach 22.30 Uhr bei der Polizei eingegangen. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Schreinerei an der Obermühlestrasse.

Die Feuerwehr drang mit drei Atemschutztrupps in das Gebäude vor. Mit einem raschen Löschangriff gelang es, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Im Einsatz standen rund 55 Angehörige der Feuerwehr Cham und der Stützpunktfeuerwehr Zug sowie Mitarbeitende des Feuerwehrinspektorats, des Rettungsdienstes Zug und der Zuger Polizei.

(sda)