Vier Verletzte wegen missachtetem Vortritt

Kurz nach 16.30 Uhr fuhr eine Autofahrerin am Donnerstag auf der Länggassstrasse von Buttisholz in Richtung Sursee. Ein anderer Wagen fuhr gleichzeitig von der Bühlstrasse her und beabsichtigte, bei der Einmündung nach links in Richtung Buttisholz abzubiegen.

«Das abbiegende Auto hatte hier keinen Vortritt, weil es von der Einmündung her kam», sagt Urs Wigger, Sprecher der Luzerner Polizei auf Anfrage. Weil das Auto trotzdem abbog, kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Beim Aufprall wurden vier Personen verletzt. Sie mussten mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Laut Wigger kann derzeit zu den Verletzungen nicht mehr gesagt werden.

Wie die Luzerner Polizei am Freitag weiter mitteilte, sind beide Autos, die am Unfall beteiligt waren, nicht mehr fahrtüchtig. Sie wurden abtransportiert. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 10'000 Franken.

(jab)