Das ist der coolste Hund der Schweiz

Urs Mosimann liebt es, mit seinem Töff Ausflüge in der Schweiz zu unternehmen. Wo immer er auftaucht sorgt aber weniger sein Triumph-Thruxton R-Gespann für Aufsehen. Die Blicke der Passanten zieht Mosimanns vierbeiniger Begleiter Bobby auf sich. Kein Wunder, der fünfeinhalbjährige Rüde lässt sich im speziell für ihn hergestellten Seitenwagen von seinem Herrchen herumchauffieren und trägt eine Brille, die in den USA sonst Armee-Diensthunde tragen.

«Wo wir auftauchen, freuen sich Passanten aus allen sozialen Schichten über Bobby und wir werden oft fotografiert», sagt der 54-Jährige. Am Sonntag war Mosimann, der in Baar lebt, über das Michaelskreuz in Root nach Eschenbach und Luzern gefahren. Für 20 Minuten drehte Mosimann eine Extrarunde, damit wir die beiden ins rechte Licht rücken konnten. Als ob er wissen würde, dass er möglicherweise viral geht, blickte Bobby dabei keck in die Kamera.

«Bobby hat einen Stieregrind»

«Bobby geniesst die Ausflüge», sagt Mosimann weiter. Damit der Airedale-Terrier die Fahrten sehen und riechen kann, verzichtet der Hundehalter auf Autobahnstrecken, die dem Tier keine Abwechslung bieten würde. Mosimann: «Wir fahren oft übers Land, machen Passfahrten oder besuchen Motorradtreffen.» Wenn das Duo nicht mit der 1200er-Triumph unterwegs ist, liebt Bobby das Schwimmen. Mosimann geht zudem täglich mit dem Hund zwischen vier bis acht Kilometer joggen.

Bobbys Lieblingselement sei der Schnee. Auch kulinarisch hat der Hund eher rare Vorlieben: «Ausser seinem Futter liebt er es, Äpfel und Wassermelonen zu fressen», sagt sein Besitzer, der noch bei Apple arbeitet und ab Freitag zum Store-Manager bei Tesla in Cham aufsteigt: «Bobby ist unglaublich lieb, zutraulich und verspielt. Er hat aber auch einen richtigen ‹Stieregrind›.»

Hund pinkelt an Reporter-Rucksack

Manchmal zeige der Hund aber auch seine Löli-Seite. Diese bekam unsere Reporterin zu spüren gekommen, die ihren Rucksack auf dem Trottoir deponierte, um zu filmen. Als Bobby aus dem Seitenwagen stieg, nahm er den Sack mit der Nase unter die Lupe, hob dann gezielt das Bein und pinkelte genüsslich darüber.

