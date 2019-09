Vor den Einbrüchen klingelte es an den Türen

Das Luzerner Kriminalgericht hat den 22-jährigen Weissrussen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Innert knapp zwei Monaten brach dieser mit Komplizen in den Kantonen Aargau, Luzern und Solothurn 16 Mal in Wohnungen ein und klaute Geld und Gegenstände.

Das Gericht sprach ihn unter anderem des gewerbs- und bandenmässigen Diebstahls, der mehrfachen Sachbeschädigung, des mehrfachen Hausfriedensbruchs, des mehrfachen versuchten Hausfriedensbruchs, des rechtswidrigen Aufenthalts, der Widerhandlung gegen das Waffengesetz und des Fahrens ohne Berechtigung schuldig, wie aus dem am Montag publizierten Urteil hervor geht.

Der vierjährigen Freiheitsstrafe werden 925 Tage des bereits erstandenen Freiheitsentzugs angerechnet. Der Weissrusse wird für die Dauer von 10 Jahren des Landes verwiesen. Das Verfahren fand in abgekürzter Form statt, das Urteil ist rechtskräftig.

Mehrfamilienhäuser ausspioniert

Der Beschuldigte war zusammen mit zwei Komplizen zwischen Mitte Dezember 2016 und Ende Januar 2017 in den Kantonen Aargau, Luzern und Solothurn in insgesamt 16 Fällen gewaltsam in Mehrfamilienhäuser eingebrochen. Diese durchsuchte er nach Geld und verwertbaren Gegenständen, welche er jeweils mitnahm. Bei drei dieser 16 Einbrüche blieb es beim Versuch, etwas zu klauen.

Die Täter gingen immer gleich vor: Sie suchten sich in eher abgelegenen Quartieren jeweils Mehrfamilienhäuser aus, wobei sie zuvor mit dem Auto in der Gegend herumfuhren und diese ausspionierten.

Ganzes Mobiliar durchsucht

Anschliessend klingelten sie bei den Wohnungen, um sicherzustellen, dass sich niemand darin befand. Danach betraten sie die Mehrfamilienhäuser, in welche sie entweder eintraten, als jemand das Haus verliess oder sie die Haupteingangstüre aufbrachen. Dann öffneten sie gewaltsam die Wohnungstüren und durchsuchten das ganze Mobiliar nach Wertgegenständen. Diese nahmen sie mit und lagerten sie einem Hotel oder verkauften sie.

Der Mann wurde Ende Januar 2017 festgenommen und in Untersuchungshaft gesetzt, Anfang März 2017 trat er den vorzeitigen Strafvollzug an. Die Deliktssumme aus den Diebstählen beläuft sich auf insgesamt knapp 112'000 Franken. Der Sachschaden beträgt rund 21'000 Franken



