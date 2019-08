Vortritt missachtet, Töfffahrer verletzt

Der Unfall passierte am Nationalfeiertag kurz vor 16 Uhr. Ein 73-jähriger Autofahrer wollte von der Weinbergstrasse her kommend nach links in die Aegeristrasse in Zug einbiegen.



Dabei übersah der Automobilist einen 68-jährigen Töfffahrer, der auf der Aegeristrasse bergwärts fuhr. Der Töfffahrer, der mit einem Bremsmanöver eine Kollision verhindern wollte, stürzte zu Boden und rutschte mit seinem Töff in den Wagen.

Dabei verletzte sich der Töfffahrer «erheblich», wie die Zuger Polizei am Freitag mitteilte. Der 68-Jährige wurde durch den Rettungsdienst Zug betreut und ins Spital eingeliefert.

(dag)