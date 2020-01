Wagen brennt auf der Autobahn aus

Eine 18-jährige Frau war in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Autobahn A14 in Richtung Zug unterwegs. Wie die Luzerner Polizei am Sonntag mitteilte, entdeckte die Autofahrerin um 1 Uhr auf Höhe der Autobahneinfahrt des Rastplatzes St. Katharina plötzlich Flammen im Heckbereich des Autos.

Die Junglenkerin stellte das Fahrzeug auf dem Pannenstreifen ab. Die aufgebotene Feuerwehr Emmen konnte den Wagen, der in Vollbrand stand, löschen.

Der Sachschaden beträgt rund 11'000 Franken. Die Brandursache ist noch unbekannt und wird von den Branddetektiven der Luzerner Polizei ermittelt.

