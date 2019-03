Über diesen Blitzer lacht sogar die Polizei

Auf einem Video ist zu sehen, wie ein Radarkasten in Altdorf vorbeifahrende Automobilisten blitzt. Das Aussergewöhnliche an diesem Radarkasten ist, dass er Beine hat. Diese gehören dem 31-jährigen Lionel Bapst, der den Radarkasten zu seinem Fasnachtssujet machte. Inspiriert wurde er durch ein Video des französischen Komikers Remi Gaillard.

«Die Passanten und Autofahrer fanden es grösstenteils lustig, ich habe viel Aufmerksamkeit und viele Komplimente für das Fasnachtskostüm erhalten», sagt Bapst. Was Bapst aber nicht wusste war, dass ihn ein unbekannter Passant während der Aktion am 1. März filmte. Plötzlich tauchte das Video via Whatsapp und in anderen sozialen Medien auf und es verbreitete sich rasend schnell. Bapst: «Ich war deswegen fast etwas geschockt, wie schnell das ging.»

Appell an die Verantwortung der Verkehrsteilnehmer

Vor der Wahl des Sujets als Radarkasten hat sich Bapst viele Gedanken gemacht: «Die Strasse ist für alle da und ich empfinde es manchmal so, dass Automobilisten mit zu hohem Tempo unterwegs sind. Es sollte unter den Verkehrsteilnehmer wieder mehr ein miteinander geben.» Aus diesem Grunde wollte der geborene Bündner mit seinem Kostüm an die Verantwortung der Verkehrsteilnehmer appellieren, sagt der Bauleiter aus Luven GR, der nun schon länger an einer befahrenen Strasse in Altdorf lebt.

Kapo Uri findet die Aktion lustig

Aus Sicht der Kantonspolizei Uri handelte es sich um ein gelungenes Fasnachtsujet. «Es war eine lustige Aktion und ein guter Fasnachtsscherz», sagt Sprecher Gusti Planzer. Allerdings gelte es aus polizeilicher Sicht auch darum, dass die Verkehrssicherheit eingehalten und die Verkehrsteilnehmer nicht abgelenkt würden. Planzer: «Die Bevölkerung wusste allerdings, dass am 1. März Fasnacht ist.»



