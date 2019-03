Wanderer werden beinahe von Gerölllawine erfasst

Viel Glück für zwei Wanderer am Donnerstag in der Nähe von Realp UR: Nur wenige Meter hinter ihnen geht eine Gerölllawine das Tal ab. Als sie es bemerken, fangen sie an zu rennen.

Einem Leser gelang es, die Szene auf einem Video festzuhalten. «Ich habe schon sieben von diesen Gerölllawinen gesehen in den letzten drei Wochen», sagt er. Aber so gefährlich wie diese sei bisher noch keine gewesen.

Laut dem Leser war der Weg eigentlich offiziell geschlossen. Trotzdem entschieden sich offenbar einige Personen dort zu wandern. Beim Vorfall wurden offenbar keine Personen verletzt. Der Kantonspolizei Uri ist der Vorfall nicht bekannt.

(20 Minuten)