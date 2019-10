Wanderin (64) stirbt nach 100-Meter-Sturz im Spital

Im Kanton Uri ist es am Sonntag zu einem Wanderunfall gekommen. Ein Ehepaar war auf dem Abstieg vom Niederbauen-Chulm Richtung Weid ob Seelisberg, wie die Kantonspolizei Uri am Montag mitteilte, als es zur Tragödie kam: In einem sogenannten Couloir, einer Rinne im Fels, kam die Frau (64) aus noch ungeklärten Gründen zu Fall. In der Folge stürzte sie etwa 100 Meter tief ab. Der Ehemann und Drittpersonen seien der Verunglückten sofort zu Hilfe geeilt und hätten die Rega alarmiert, heisst es in der Mitteilung.

Die Frau wurde von der Rega aus der Luft geborgen und in ein Spital geflogen. Am frühen Montagmorgen erlag sie dort ihren schweren Verletzungen.

(gwa)