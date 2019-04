Was macht der Skispringer auf Google Street View?

Leser-Reporter Martin Willimann staunte ordentlich, als er auf Google Street View nach der Winkelstrasse in Horw suchte. «Ich wollte genau wissen, wo ich lang muss und habe nach der Winkelstrasse gesucht. Auf halbem Weg sehe ich dann plötzlich einen Skispringer am Abhang. Ich musste sehr lachen.» Und tatsächlich: Fährt man auf Google Street View die Winkelstrasse bergwärts, erscheinen zunächst Häuser und Bäume, bis schliesslich aus einem Vorgarten zur Linken der Skispringer Richtung Strasse gesegelt kommt.

Dass sich ein echter Skispringer nach Horw verirrt hat, und dies erst noch bei schönem Herbstwetter, ist doch eher unwahrscheinlich: Bei genauerem Hinsehen ist schnell klar, dass es kein echter Mensch sein kann. Der Ski-Springer sieht wie mit Photoshop gebastelt oder wie eine Google Street View-Panne aus. Absurd: Der Ski-Springer bleibt an Ort und Stelle und sieht dabei sehr virtuell aus.

Wahrscheinlich ist es ein Pappkamerad

Zu vermuten ist jedoch, dass es sich um einen realen Pappkameraden handelt, der da zum Sprung ansetzt. An besagter Adresse wohnt ein Funktionär des Skiclubs Horw. Hat sich also vielleicht der Hausbesitzer einen Scherz erlaubt? Raten Sie in den Kommentaren mit – wir recherchieren in der Zwischenzeit, um das Rätsel um den Skispringer beim Einfamilienhaus zu lösen.

