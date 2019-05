Polizei versucht erfolglos, Zwerggeissli zu fangen

In der Nacht Auf Dienstag hörten Anwohner im Ring in Ibach eine Ziege, doch am nächsten Tag war sie verschwunden. Seit Tagen, Wochen oder vielleicht Monaten irre die braune Zwerggeiss mit Ohrmarke und Glocke durch die Gegend, sagt eine Frau: «Es kann doch nicht sein, dass niemand das Tier vermisst», sagt sie gegenüber dem «Bote.ch».

Eine Patrouille der Polizei habe versucht das Tier einzufangen, allerdings ohne Erfolg, wie Polizeisprecher Florian Grossmann gegenüber der Zeitung bestätigte. Auch der Wildhüter konnte nichts für die kleine Ziege tun. Alle Einfangversuche scheiterten. «Die Geiss ist scheu», sagt die Frau weiter. Auch im bewaldeten Gebiet blieb die Suche erfolglos. Es sei gut möglich, dass die Ziege nachts Schutz in den besiedelten Gebieten sucht.

Die Polizei bittet Hinweise unter 041 819 29 29 zu melden.

(mik)