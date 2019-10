Wie konnte Rega in dieser grauen Suppe fliegen?

Alarmiert wurde die Einsatzzentrale der Rega am Mittwochvormittag vom Luzerner Kantonsspital (LUKS): Nach schweren Geburtskomplikationen musste eine Frau so schnell wie nur möglich an einer Herz-Lungen-Maschine von Luzern ans Universitätsspital Zürich verlegt werden.

«Schlechte Sichtverhältnisse verunmöglichten aber einen konventionellen Helikoptereinsatz», teilt die Rega am Donnerstag mit. «Nur dank des sogenannten Instrumentenflugverfahrens (IFR), das auch Flüge bei schlechter Sicht erlaubt, war die Rega-Crew in der Lage, die Patientin von Luzern nach Zürich zu fliegen.»

Militärische Instrumente benutzt

Nach dem Start in Dübendorf ZH nutzte die Rega-Crew das Instrumentenanflugverfahren des angrenzenden Militärflugplatzes, um durch die tiefliegenden Wolken zu fliegen. Danach flog der Helikopter über der Wolkendecke nach Luzern. «Dort nutzte die Crew das Instrumentenlandesystem des Militärflugplatzes Emmen für den Anflug durch dichte Wolken und Niederschlag, um von dort weiter zum nahegelegenen Landeplatz des Luzerner Kantonsspitals zu gelangen.»

Die Patientin wurde danach mit dem Helikopter nach Zürich geflogen, wo sie an Spezialisten des Unispitals für die weitere Behandlung übergeben wurde.

Bessere Versorgung trotz Hundewetter

Seit Jahren verfolge die Rega ihre Vision einer Luftrettung, die unabhängig vom Wetter funktioniert, heisst es weiter. «Gemeinsam mit der Schweizer Luftwaffe und der Flugsicherungsgesellschaft Skyguide arbeitet die Rega an der Etablierung und Inbetriebnahme des Low Flight Network, eines schweizweiten Netzwerks aus Instrumentenflugrouten, das Flugplätze, Spitäler und Rega-Basen miteinander verbindet.»

Dabei fliege der Helikopter per Autopilot einer Route nach, die im Flugrechner gespeichert ist. Mit dem Ausbau dieser Instrumentenflugrouten werde die medizinische Versorgung in der Schweiz verbessert und ein Transport auch bei widrigen Bedingungen möglich.

