Wasserrutsche wird nach zwei Unfällen gesperrt

Im Ägeribad in Oberägeri ZG ist am Sonntag ein Badegast auf der Wasserrutschbahn verunfallt. Der Badmeister zog den bewusstlosen Mann aus dem Wasser. Kurz darauf war dieser wieder ansprechbar. Mit dem Helikopter wurde er zur Kontrolle in ein ausserkantonales Spital gebracht. Am Sonntag nach dem Unfall war die Bahn laut Polizei zunächst noch offen.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Am Montagmorgen dann wurde Pius Meier, Verwaltungsratspräsident der Ägeribad AG, näher über den Unfall informiert. In der Folge wurde die Wasserrutschbahn bis auf weiteres gesperrt: «Wir haben dies entschieden, weil sich am Sonntag der zweite Unfall innerhalb weniger Tage ereignet hat», so Meier. Auch beim ersten Vorfall habe ein Mann den Kopf angeschlagen und sei für kurze Zeit bewusstlos gewesen.

«Sicherheit steht an erster Stelle»

Meier kennt den genauen Hergang der beiden Unfälle nicht. «Das neue Ägeribad wurde im September 2018 eröffnet und wir hatten bisher keine ähnlichen Vorfälle zu beklagen», sagt er. Bevor die Rutsche wieder freigegeben wird, solle nun der Hersteller die Ursache der Unfälle abklären. Meier: «Bei uns steht die Sicherheit an erster Stelle.»

Laut Meier wurde die Wasserrutsche auf ihre Betriebssicherheit geprüft und entsprechend abgenommen. Die dazugehörenden Dokumente seien vorhanden. Dies bestätigte auch Frank Kleiner, Sprecher der Zuger Polizei.

Laut Meier ist es das Ziel, die Wasserrutschbahn wieder dem Betrieb zu übergeben: «Dies wird dann der Fall sein, wenn die Ursache für die mögliche Gefahr eliminiert wurde.»