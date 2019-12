Unachtsamer Fahrer prallt in Autoheck

Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilte ereignete sich um zirka 12.50 Uhr am Freitag ein Autounfall auf der A3 in Bilten. Eine Lenkerin fuhr in Richtung Chur und musste wegen des vielen Verkehrs auf der Überholspur abbremsen. Weil der nachfolgende Fahrer dies zu spät bemerkte, prallte er anschliessend ins Heck des Autos der Lenkerin. Der 35-Jährige Fahrer verursachte die Kollision auf Höhe der dortigen Abwasserreinigungsanlage.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand aber erheblicher Sachschaden an beiden Autos sowie an der Mittelleitplanke, wie die Polizei berichtete. Wegen Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen und Rückstau.

(jab)