Dieb klaut teuren Wein und bleibt tagelang in Keller

Bei der Zuger Polizei ging am vergangenen Freitagmorgen eine Meldung ein: Ein Anwohner berichtete von einem Einbruch in einem Kellerabteil an der Hauptstrasse in Menzingen, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Mittwoch mitteilten.

Betrunkener Mann betrat den Tatort

Die Polizei rückte aus um vor Ort Angaben zum Sachverhalt aufzunehmen. Kurios: Während dieser Prozedur betrat plötzlich ein «stark alkoholisierter Mann mit einer Weinflasche in der Hand den Ort des Geschehens», wie es in der Mitteilung heisst.

Wie sich herausstellte, hatte der Betrunkene den Wein vor Ort geklaut: Wie Ermittlungen der Polizei ergaben, handelte es sich bei dem 38-jährigen Schweizer, der seinen Wohnsitz im Ausland hat, um den Einbrecher. Er gelangte schon einige Tage zuvor in die Tiefgarage der Liegenschaft und sei von dort aus in ein Kellerabteil eingebrochen.

31 Champagner und Weine im Wert von 2'000 Franken

Dort klaute er insgesamt 31 Champagner- und Weinflaschen, darunter eine Flasche «Dom Pérignon sowie mehrere Flaschen Château Mouton Rothschild», wie es weiter heisst. Die gestohlene Ware habe einen Wert von rund 2000 Franken.

Dieb verweilte mehrer Tage vor Ort

Der Dieb hatte nach dem Einbruch offenbar nicht im Sinne zu fliehen. Er trank noch vor Ort die alkoholischen Getränke und übernachtete während mehreren Tagen unbemerkt in einer Nische in der Tiefgarage.

Der mutmassliche Täter wurde festgenommen. Zwischenzeitlich musste er aufgrund seines Gesundheitszustandes ins Spital eingeliefert werden. Der Schweizer sei geständig und habe die Schweiz bereits wieder verlassen. Er muss sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

(jab)