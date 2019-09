Nein, dieser Mercedes war nicht an einer Hochzeit

Ein weisse Mercedes voller roter Rosenblüten: Das ist das Resultat eines Unfalls, der sich am Donnerstag in Buttikon SZ ereignet hat. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, bog bei einem Schulhaus ein Velofahrer in die dortige Kantonsstrasse ein. Um eine Kollision zu verhindern, sei der Autofahrer nach rechts ausgewichen.

«Er geriet dadurch in die angrenzenden Rosenbeete und touchierte einen Hydranten», schreibt die Polizei. Der 54-Jährige wurde beim Unfall nicht verletzt, der Velofahrer setzte seine Fahrt fort.

Die Kantonspolizei Schwyz sucht nun den unbekannten Velofahrer und Zeugen des Unfalles. Sie bittet um Hinweise.

(mme)