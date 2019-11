Welche Eltern haben das grösste «Arschlochkind»?

Das Ziel des Spiels mit dem provokativen Namen ist für drei bis sechs Personen gedacht. Ziel ist es, das eigene Kind mit möglichst umstrittenen Methoden über drei Phasen zum ultimativen «Arschlochkind» heranzuziehen. Gleichzeitig sollen die Kinder der Gegner mit positiven Erziehungskarten «gerettet» werden.

Umfrage Würden Sie ein Spiel mit dem Namen Arschlochkind kaufen? Unbedingt, weil ich schwarzen Humor liebe.

Ja, denn die Zeiten der Spiele wie etwa Eile mit Weile sind längst vorbei.

Nein, wer spielt heute noch solche Spiele?

Nein, ich finde den Namen des Spiels voll daneben.

Entwickelt hat das Spiel die Luzernerin Angela Vögtli gemeinsam mit ihrem Partner JérômeMüller, wie Zentralplus berichtete. Sie haben zusammen die Kampfhummel GmbH und vertreiben Spiele.

Das Vögtli kam auf die Idee, weil es eine unglaubliche Flut von Artikeln und Büchern gebe, die sich mit dem Thema Erziehung befassen. Dies sei heute fast wie eine Art Ersatzreligion geworden. Früher sei das Thema intuitiv angegangen worden. «Darum dachte ich, dass es Zeit ist, sich mittels eines Spiel darüber lustig zu machen», sagt Vögtli.

Spiel an Pädagogen verkauft

Lanciert hatte sie das Spiel an der weltweit grössten Spielwarenmesse im deutschen Essen. Obwohl Vögtli mit anderen Reaktionen gerechnet hatte, seien diese positiv ausgefallen. Vögtli: «Es gab auch Pädagogen, die sich das Spiel kauften, weil sie es im Lehrerzimmer spielen und damit vermutlich Dampf ablassen möchten.»

Angst, dass sie auf dem Spiel sitzen bleibt, hat sie nicht: Kein Wunder, denn der Vorgänger «Kampf gegen das Bünzlitum» wurde in der Schweiz 20'000 mal verkauft. «Ich denke, dass es an der Zeit ist für eine neue Generation von Spielen», so Vögtli weiter. Das Spiel sei als Satire zu verstehen und es habe keinen pädagogischen Wert. Wer das Spiel geniessen will, brauche einfach eine grosse Portion schwarzen Humor. Aber Achtung: Als Geschenk ungeeignet sei das Spiel für Eltern, die Nachwuchs mit tiefer gehenden Problemen hätten. Das Spiel kostet 34.90 Franken.