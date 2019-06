Welche Kugel gefällt Haris wohl am Besten?

«Was für eine grossartige Saison ist zu Ende gegangen. Endlich gehts ab in unsere wohlverdienten Flitterwochen und Babymoon!»: Das postete kürzlich Amina Seferovic, die «Ehefrau aus Sursee» von Haris Seferovic auf Instagram.

Dazu postete sie ein Bild: Das «Ehepaar aus Sursee» inmitten lauter Adidas-Bällen aus mehreren Jahrzehten – doch die schönste Kugel dürfte ihr Haris wohl immer noch ihr Babybäuchlein finden, welches von Insta-Bild zu Insta-Bild grösser zu werden scheint. Das Baby kommt im September; die werdenden Eltern verrieten auch an ihrem Hochzeitsfest in Sempach am Samstag nicht, ob das «Baby aus Sursee» ein Bub oder ein Mädchen wird.

Zu seinem Übernamen «der Mann aus Sursee» kam Haris Seferovic übrigens wegen TV-Kommentator Sacha Ruefer, der bei ihn bei Nati-Spielen immer wieder so betitelt. Seferovic selber übrigens gefällt das, wie er in einem Video-Interview verriet:



(mme)