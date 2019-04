«Warum stiehlt jemand Bienenvölker?»

Der Hochdorfer Gani Gashi ist passionierter Imker. Am Sonntag machte er laut der «Luzerner Zeitung» eine unschöne Entdeckung: Zwei seiner Bienenvölker waren mitsamt ihren Kisten gestohlen worden. «Wir sind sehr traurig und enttäuscht. Wer macht so was? Und wieso?», fragt seine Frau Zemire Gashi.

Und es wird nicht nur gestohlen. Es wird auch getötet: Bereits im Winter seien 14 von 23 Völkern gestorben. «Eines Morgens lagen alle Bienen tot in den Kisten. Wir vermuten, dass sie jemand mit einem Spray vergiftet hat.» Die Bienen hätten bis zu 150 Kilogramm Honig produzieren können. Ein Volk koste zwischen 250 und 300 Franken, ein Kasten 200 Franken.

Zemire Gashi vermutet, dass der Dieb nachts die Bienen entführt hat. «Bienenkästen sind schwer. Wer sie abtransportieren will, braucht ein Auto.» Die Familie Gashi hat bei der Polizei Anzeige erstattet. Die Luzerner Polizei bestätigt: «Die Ermittlungen laufen.»

Weitere Bienen gestohlen

Der Diebstahl sei aber nicht der einzige Vorfall dieser Art. Vor zwei Wochen wurden einem Aargauer Imker zehn Völker mitsamt Königinnen gestohlen, wie die «Aargauer Zeitung» berichtete. Die gestohlenen Bienen und die Kisten hätten einen Wert von 5000 Franken.

Auch in Rudolfingen in Zürich hat ein Bienendieb im März zugeschlagen. 14 Bienenvölkern wurde die Königin gestohlen. Dieser Diebstahl gefährde das Überleben der Völker, wie die «Bauern Zeitung» schreibt.

«Es müssen fast Imker sein»

Dem Co-Präsidenten des Verbands der Luzerner Imkervereine, Ruedi Dahinden, sind solche Diebstähle bekannt. Allerdings wisse er nur von Einzelfällen. Zum Motiv sagt er: «Es müssen fast Imker sein, sonst würde ein Diebstahl keinen Sinn machen.»

(tst)