Für Maiko gabs dank Facebook ein Happy End

Am Montagmorgen sah eine Leser-Reporterin aus einem Bus heraus bei der Haltestelle Kanonenstrassein in Luzern einen frei herumstreunenden Hund, der aus einer Nebengasse rannte. Als ihr Kollege ausstieg, habe sie ihn gebeten, diesen einzufangen. «Er hatte keine Leine und es war kein Halter zu sehen.»

Umfrage Ist Ihnen schon mal Ihr Hund entlaufen? Ja, aber ich konnte ihn direkt wieder einfangen.

Nein, noch nie.

Ja. Jemand anders hat ihn dann gefunden.

Ich habe keinen Hund.

Ihr Kollege habe versucht, den Hund einzufangen, doch dieser entwischte. Deshalb stieg die Luzernerin bei der nächsten Station aus und lief dem Hund entgegen. «Ich hatte meine zwei Terrier dabei. Der fremde Hund hatte Angst vor diesen», sagt sie.

Hund rannte auf die Strasse

Dann sei der Hund auf den Kreuzstutz-Kreisel gerannt. «Die Autos mussten wegen ihm abbremsen», sagt sie. Auf der Strasse habe sie den Hund, einen Shiba Inu, schliesslich einfangen können. «Zum Glück hatte ich gerade eine dritte Leine gekauft», so die Leserreporterin. Danach sei sie zum Tierarzt gegangen.

Der Hund sei zwar gechipt gewesen, aber es sei keine Telefonnummer dazu hinterlegt worden. Nur den Namen und die Adresse der Besitzerin habe sie herausgefunden. Ausserdem habe sie den Namen der zweijährigen Hündin erfahren: Maiko.

Suche auf Facebook

Die Besitzerin sei bei der hinterlegten Adresse nicht aufzufinden gewesen. «Der Name stand nicht auf dem Klingelschild und auch die Nachbarn kannten den Hund nicht.» Auch beim Polizeiposten habe sie keine neue Information erhalten. So habe sie die Hündin erstmals nach Hause mitgenommen und versorgt. «Sie ist sehr ruhig und ängstlich. Und sie lief mir immer nach», erzählt sie.

Um die Besitzerin zu finden, stellte sie Fotos der Hündin auf Facebook. In der Gruppe «Du besch vo Lozärn, wenn ...» schilderte sie ihr Erlebnis. Durch diesen Post konnten die Besitzerin und ihre Hündin schliesslich wieder vereint werden.

Dank Facebook-Post Hundebesitzerin gefunden

Dank Facebook und Whatsapp

Denn der Post wurde von einem User in einer Whatsapp-Gruppe von Shiba-Inu-Besitzern geteilt. Mitglied dieser Gruppe ist auch die Besitzerin von Maiko. «Ich habe sie auf dem Bild erkannt und mit der Frau Kontakt aufgenommen», sagt diese. So habe die 26-Jährige ihre Hündin bereits am Mittag wieder in Empfang nehmen können.

«Wir haben Maiko drei Stunden lang gesucht», erzählt die Halterin. Die Hündin habe sich während eines Spaziergangs im Zimmereggwald an einem elektrischen Zaun erschrocken. «Eine Freundin war mit ihr spazieren. Wahrscheinlich wollte Maiko nach Hause.» Dort wäre sie auch fast angekommen – die Besitzerin wohne ganz in der Nähe des Kreuzstutz-Kreisels.

Nun werde sie umgehend die Daten in Maikos Chip ergänzen. «Ich bin vor zwei Wochen umgezogen und habe eine neue Telefonnummer. Diese Daten habe ich leider noch nicht gemeldet.» Sie sei sehr froh über den Facebook-Post. «Ich bin der Finderin sehr dankbar für ihre Suche. Dank ihr bin ich heute einer der glücklichsten Menschen der Welt.»



(tst)