Wer dieses Hotel bucht, guckt in die Röhre

Als in Zug mit dem Bau einer neuen Entwässerung begonnen wurde, hatte damit wohl niemand gerechnet: Sechs Röhrenelemente von jeweils vier Metern Länge nämlich wurden nicht verbaut – und diese werden nun zu Hotelzimmern umfunktioniert.

Hotelzimmer mit 2,7 Metern Durchmesser

Die Idee zur sogenannten «Sleepipe» hatte Projektentwickler Dieter Brendel. Gemeinsam mit dem Zuger Schreiner Rolf Brändle hat er das Projekt realisiert. Aus einer der Betonröhren mit 2,7 Metern Durchmesser wurde bereits der erste Prototyp erstellt. Das fertige Röhrenzimmer verfügt über ein Schlafsofa, einen Tisch, Einbauschränke sowie ein Bad. Ausserdem kann das Zimmer durchlüftet werden und ist sogar mit einer Fussbodenheizung ausgestattet. Buchen und Einchecken kann der Gast in Zukunft ganz bequem per App auf dem Smartphone. Vorgestellt wird das neuartige Hotel an der Zugermesse, die am Samstag beginnt.

Eine Pyramide aus Hotelzimmern

Pyramidenförmig sollen künftig die sechs Röhren aufgetürmt werden und so zur «originellsten Herberge im Zugerland» werden, wie der Hersteller mitteilt. Die oberen Röhren sind durch eine Aussentreppe erreichbar. «Gedacht sind die Zimmer für Ingenieure, die in Zug übernachten wollen», sagt Brendel. Der Preis für eine Übernachtung sei noch nicht festgelegt worden. Brendel geht jedoch von einem Preis um die 80 Franken aus.

«Die Betonröhren habe ich geschenkt bekommen»

«Sleepipe» übrigens heisst das Hotel, weil die Röhren vom Projekt «Seapipe 2.0» stammen, also der neuen Vorflutleitung Zugersee, die 1,8 Kilometer lang ist und zwölf Meter unter der Erde in den Zugersee führt. Die nicht mehr benötigten sechs Elemente wurden den Hotel-Entwicklern geschenkt.

Schreiner Rolf Brändle sagt, ein Zimmer aus einem kreisrundem Raum zu machen sei durchaus nicht alltäglich. «Die Herausforderung besteht darin, auf kleiner Fläche umfassenden Komfort zu bieten und dabei trotzdem ein grosszügiges Raumgefühl zu erzeugen.»

Hotelzimmer ist 25 Tonnen schwer

Das künftige Röhrenhotel könne eigentlich an jedem Standort platziert werden, wo Strom- und Wasseranschlüsse vorhanden sind. Um die 25 Tonnen schweren Röhren zu transportieren müsse aber ein grosser Aufwand betrieben werden, weswegen die Röhrenzimmer sicher zwei bis drei Jahre am gleichen Standort bleiben sollten. «Areale, die für Zwischennutzungen freigegeben sind, würden sich besonders gut eignen», sagt Bauherr Dieter Brendel. Ein Baugesuch für einen Standort in der Zuger Gemeinde Steinhausen hat er bereits eingereicht.

(jab)