Wer hat Johann Elmiger gesehen?

Zuletzt wurde Johann Elmiger am Montag um zirka 17 Uhr in Reinach im Kanton Aargau gesehen. Seither gilt der 72-Jährige als vermisst, wie die Kapo Aargau am Donnerstag mitteilte.

Der Grund des Verschwindens sowie der derzeitige Aufenthaltsort des Vermissten sind momentan unbekannt. Bisherige Suchmassnahmen der Polizei verliefen erfolglos. Elmiger nimmt regelmässig Medikamente ein.

Polizei bittet um Mithilfe

Elmiger ist ungefähr 180 cm gross und von kräftiger Statur. Er hat weisse Haare und trägt eine Brille. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er eine dunkelblaue Stoffhose, ein Poloshirt und hatte einen schwarzen Gehstock bei sich.

Die Polizei sucht Personen, die Angaben über den Aufenthaltsort des Vermissten machen können. Sie können sich bei der Kantonspolizei Aargau in Unterkulm unter der Telefonnummer 062 768 55 00 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.



