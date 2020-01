Wer hat Mechthild Küng gesehen?

Gegen 19 Uhr am Sonntag hat die Kantonspolizei Obwalden die Meldung erhalten, dass im Betagtenheim in Lungern Mechthild Küng (90) vermisst werde. «Diese begab sich offenbar am frühen Nachmittag auf einen Spaziergang und kehrte zum Nachtessen nicht zurück», heisst es in der Polizeimeldung vom Montag.

Eine Suche während der Nacht blieb trotz Einsatz eines Armeehelikopters und eines Personenspürhundes der Luzerner Polizei erfolglos.

Die Vermisste ist circa 1,58 Meter gross, schlank und hat graue Haare. Zuletzt trug sie eine lange dunkelblaue Jacke, dunkle Hosen und eine graue Kopfbedeckung. Die 90-Jährige war bis im vergangenen Sommer in Sarnen wohnhaft und wird als «rüstig» beschrieben.

Wer Angaben über den Verbleib der Vermissten machen kann, soll sich bei der Kantonspolizei Obwalden unter 041 666 65 00 oder beim örtlichen Polizeiposten melden.

