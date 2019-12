Wer hat Rainer Cramer gesehen?

Seit 5.30 Uhr am Montagmorgen gilt Rainer Cramer als vermisst. Der in Erstfeld wohnhafte Deutsche wurde zuletzt an seinem Arbeitsort in Altdorf gesehen, wie die Kantonspolizei Uri mitteilte. Trotz eingeleiteter Suchmassnahmen konnten bisher keine Hinweise zum Verschwinden des 49-Jährigen gefunden werden.

Wie die Polizei berichtet, könnte der Vermisste mit seinem blauen Auto, einem Subaru Legacy 2.0 mit Nummernschild UR 19878 unterwegs sein.

Cramer ist knapp über zwei Meter gross und von schlanker Statur. Er hat eine Halbglatze und trägt einen grauen Bart. Der 49-Jährige wirke gepflegt. Was für Kleider er zum Zeitpunkt des Verschwindens trug, ist nicht bekannt. Der Vermisste spricht Hochdeutsch.

Bei Hinweisen zum Vermissten bittet die Kantonspolizei Uri um eine Meldung per Telefon: 041 874 53 53.

