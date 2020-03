Wer hat Ursula Schmid gesehen?

Die Luzerner Polizei bittet um Mithilfe: Seit 11 Uhr am Freitag wird in Kriens Ursula Schmid vermisst. Die 55-Jährige gab an, dass sie spazieren gehen werde. Seither ist sie nicht mehr an ihren Wohnort zurückgekehrt, heisst es in der Polizeimeldung.

Die vermisste Frau ist 172 cm gross und schlank. Sie trägt eine braune Jacke, dunkle Jeanshose, ein Stirnband oder eine rote Mütze. Wer Hinweise zu der Vermissten hat, wird gebeten, diese der Luzerner Polizei unter 041 248 81 17 zu melden.

(gwa)