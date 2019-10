Wer hat diesen schwarzen Bentley abgefackelt?

Auf dem Parkplatz vom Restaurant Waldegg in Menziken

brach am Samstag um 22.15 Uhr im Innern eines Bentleys ein Feuer aus. Zwar konnte die alarmierte Feuerwehr den Brand rasch löschen, doch entstand am schwarzen Bentley ein Sachschaden von rund 50'000 Franken, teilte die Polizei am Sonntag mit. Verletzt wurde niemand.

Jetzt wird der Bentley-Fackler gesucht: Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die am Samstagabend auf

dem besagten Parkplatz verdächtige Feststellungen

gemacht haben.

(mme)