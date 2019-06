Wer nur setzt neu geborene Büsis aus?

Am Sonntagvormittag sind auf dem Parkplatz der Insel Schwanau in Lauerz vier ganz frisch geworfene Katzenjungen ihrem Schicksal überlassen worden: Sie wurden dort einfach ausgesetzt, teilte die Kantonspolizei Schwyz am Sonntag mit.

«Ihre Überlebenschancen wären sehr gering gewesen,

hätten nicht aufmerksame Parkplatzbesucher die jungen Katzen gegen 13.10 Uhr gefunden.» Die frisch

geborenen Katzenjungen müssen nun alle zwei Stunden gefüttert werden. Für eine erste tiermedizinische Kontrolle wurden die Katzenbabys in eine Tierklinik gebracht, bevor sie für die weitere Betreuung in ein Tierspital transportiert werden.

(mme)