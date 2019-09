Erst ein Geländer konnte das Auto stoppen

Kurz nach 11.45 Uhr war ein Autofahrer aus dem Kanton Basel-Landschaft unterwegs auf der steil ansteigenden Quartierstrasse Hofstatt in Bauen UR. Bei der Liegenschaft Hofstatt 11 hielt er an, um einen Passanten nach dem Weg zu fragen-

Aus noch ungeklärten Gründen rollte das Auto plötzlich rückwärts: In der Einfahrt einer Liegenschaft fiel der Fahrer aus dem Auto. Dieses drehte sich danach um 180 Grad und rollte vorwärts 50 Meter über eine steile Wiese. Gestoppt wurde das Auto schliesslich auf einer Garagenterrasse durch ein Treppengeländer, wie die Kantonspolizei Uri mitteilte.

Verletzt wurde niemand. Am Auto und am Gebäude entstand ein Sachschaden von 30'000 Franken. Das Auto musste per Kran geborgen werden.

