20-Jähriger prallt mit BMW gegen Strassenlaterne

Kurz vor 17.30 Uhr fuhr am Sonntag ein 20-jähriger Lenker auf dem Kirchweg in Oberwil-Lieli AG. In einer Linkskurve verlor er aus noch ungeklärten Gründen die Beherrschung über seinen BMW. In der Folge prallte er heftig in eine Strassenlaterne, sodass diese unter das Auto geriet.

Beim Unfall wurde der 20-Jährige leicht verletzt und mit der Ambulanz ins Spital gefahren. Die beiden Mitfahrer blieben unverletzt, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Am BMW sei grosser Sachschaden entstanden und er sei vorläufig sichergestellt worden.

«Ich weiss nicht, wieso der Schuh dort liegt»

Was zum Unfall geführt hat, sei noch nicht bekannt. Auch ein Schuh, der auf der Frontscheibe des Unfallautos liegt, wirft Fragen auf. Mediensprecherin der Kantonspolizei Aargau Aline Rey erklärt diesbezüglich: «Ich weiss nicht, wieso der Schuh dort liegt.» Womöglich hätten die Beamten ihn dort abgelegt. «Der Schuh hat aber nichts mit dem Unfall zu tun», so Rey weiter.

Wie die Polizei mitteilt, bestehe der Verdacht, dass der Junglenker Drogen oder Medikamente zu sich genommen hat. Deswegen hat sie, im Auftrag der zuständigen Staatsanwaltschaft, eine Blut- und Urinuntersuchung angeordnet. Dem Fahrer wurde der Führerausweis auf Probe abgenommen.

