Wird dieser Rap-Song der neuste Kulthit?

Über 128'000 Aufrufe hat das Musikvideo auf Facebook. Darin zu sehen: Ein Rapper in schwarzem Hoodie, Cap und Sonnenbrille. Im Hintergrund Bilder der Stadt Zug. Auf Englisch rappt er über die Vorzüge von Zug: Die tiefen Steuern, Bitcoins, den See und Ausgang.

«Sogar die Müllsäcke sehen so reich aus», ist nur eine der Zeilen, die einen zum Schmunzeln bringen. Und genau das sei das Ziel gewesen, sagt Dimitris Margetas, der hinter dem Song steckt. «Lasst uns eine Melodie spielen, die die Leute zum Lachen bringt. Ein Lied, das sie stolz auf ihre Stadt machen wird.» Der Refrain des Songs ist dann auch:

«Komm nach Zug, mach dich bereit, deine Stimmung zu ändern, wenn du vorbeikommst, dich reich fühlst und so fly aussiehst.»

Margetas stamme aus der der Schweiz und Griechenland und sei in seinen Vierzigern, wie er gegenüber der «Luzerner Zeitung» sagte. Der Song ist ein Projekt des Blogs Zug.Rocks von Margetas. Der Blog soll die ganze Schönheit der «kleinen Steueroase» zeigen.

Kontakt kann mit Margetas nur schriftlich aufgenommen werden. So sagte er schliesslich auf Anfrage, dass er erst seit einigen Monaten in Zug lebe: «Ich bin zufällig auf ein Foto von Zug gestossen und es sah schön aus. Ich liebte auch den Namen . Also nahm ich einen Zug, kam nach Zug, bekam eine Wohnung und hier bin ich.»

Der Text für den Song stamme von Margetas. Im Musikvideo zu sehen ist allerdings Dru Vocals. Der Rapper produziert «Custum Songs» im Auftrag anderer. Der Rapper rede nur englisch und ist ebenfalls nur schriftlich zu erreichen.

Margetas sei schon vor einiger Zeit auf Dru Vocals aufmerksam geworden: «Ich folge ihm schon eine Weile, aber es ist das erste Mal, dass wir was zusammen kreieren. Dieser Typ ist super talentiert.»

Einnahmen werden gespendet

Dass der Song Aufmerksamkeit erlangen werde, sei ihm bewusst gewesen, wie im Blog zu lesen ist. Doch das Feedback sei trotzdem überwältigend: «Es übertrifft alle Erwartungen.» Der Blog erhalte tausende Kommentare. «Ich lese sie alle und antworte auf jeden von ihnen. Die Leute dankten mir, dass ich hierher gezogen bin.»

Für die Zukunft plant Margetas «tonnenweise Projekte». Das Song-Projekt, sei aber noch nicht abgeschlossen: «Der Song ist nun auf allen digitalen Plattformen verfügbar und kann für einen Franken gekauft werden. Das Geld geht an Zuwebe.» Der Verein unterstützt Menschen mit Behinderung im Kanton Zug. «Deshalb möchte ich so viel wie möglich sammeln, denn ich bewundere die Arbeit, die sie für unsere Menschen im Kanton leisten.»

