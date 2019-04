Wirte im Visier von dreisten Abzockern

«Mein Bruder hat vor kurzem in Ihrem Restaurant gegessen.

Danach hat er spät am Abend gekotzt und auch an Durchfall gelitten. Man hat ihn im Krankenhaus untersucht und Kolibakterien nachgewiesen. Der Arzt hat eine offizielle Bescheinigung gegeben. Wir haben allen Grund zu glauben, das Ihr Lokal daran schuld ist. Ihr Lokal entspricht den Hygienevorschriften nicht. Wir werden unbedingt eine Klage in die Hygieneninspektion einreichen. So eine Gemeinheit! Sie vergiften die Menschen!»



Dieses E-Mail erhielt das Restaurant Pfistern in Luzern vor rund einem Monat. Auch das Restaurant Schwellenmätteli in Bern, das ebenfalls zur Luzerner Remimag Gastronomie gehört, erhielt ein ähnliches E-Mail, wie Geschäftsleiter Florian Eltschinger bestätigte: «Die Person, die solche E-Mails schreibt, betrügt die Restaurants, und darauf fallen wir nicht rein.» Ziel des Schreibens ist laut Eltschinger die Hoffnung auf eine Gutschrift. Diese Masche sei völlig neu.

Lebensmittelproben werden analysiert

Entsprechend ist die Antwort auf das E-Mail ausgefallen: «Vielen Dank für Ihre wenn auch nicht erfreuliche Rückmeldung. Wir bedauern ausserordentlich, dass es ihrem Bruder nicht gut ging, und hoffen, dass es ihm bereits wieder besser geht. Wann genau und mit wem war denn Ihr Bruder bei uns? Was haben er und seine Begleitung gegessen? Haben die anderen Gäste auch solche Beschwerden gehabt? Es sind trotz der vielen bewirtschafteten Gäste bis jetzt noch keine weiteren Beanstandungen bei uns eingegangen.»

Die Remimag teilte weiter mit, aus folgenden Gründen sei es für sie sehr unwahrscheinlich, dass sich der Bruder bei ihr den Magen durch Kolibakterien verdorben habe: «Wir bedienen täglich eine sehr grosse Anzahl von Gästen, wodurch wir garantieren können, dass keine Speisen überlagern und dadurch verderben. Unser Betrieb kauft nur einwandfreie Waren von führenden Herstellern und Lieferanten ein. Bei der Lagerung und Verarbeitung achten wir peinlich genau auf die Einhaltung der Hygienevorschriften, die regelmässig geschult und kontrolliert werden.» Der Betrieb werde neben der amtlichen Lebensmittelkontrolle zusätzlich laufend von einem privaten Labor «peinlich genau geprüft» und Lebensmittelproben würden analysiert. «Ich wünsche Ihrem Bruder gute Besserung und hoffe, schon bald wieder von Ihnen zu hören.»

«Das ist ein Horror für Wirte»

Nach diesem Schreiben meldete sich der Betrüger nicht mehr. Diese Masche kennt auch Patrick Grinschgl, Präsident Gastro Region Luzern: «Wir empfehlen, nicht auf solche Drohungen einzugehen.» Wenn der Absender den Wirten mit einer Veröffentlichung des Textes auf einem Bewertungsportal im Internet drohe, soll Anzeige erstattet werden. Auch Ruedi Stöckli, Präsident von Gastro Luzern, kennt das dreiste Vorgehen der Betrüger: «Das ist ein Horror für die Wirte. Ich würde in einem solchen Fall vorschlagen, den Bericht des Spitals zu verlangen.»