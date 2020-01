Wohnhaus geht in Flammen auf

In den Morgenstunden am Mittwoch kam es in Rain LU zu einem Grosseinsatz der Feuerwehr. Um 7.41 Uhr rückten die Rettungskräfte zu einem Brand in der Oberbürgle aus. «Als wir vor Ort eintrafen, befand sich das Wohnhaus bereits in Vollbrand», berichtet Feuerwehrkommandant Bernhard Lussi.

Die rund hundert Feuerwehrleute aus Rain, Rothenburg und Emmen begannen sofort mit den Löscharbeiten. Das Feuer hatte sich bereits auf den Anbau des Hauses ausgebreitet, konnte aber von den Rettungskräften zurückgeschlagen werden.

Brandursache noch unklar

Verletzte gab es keine. Die Bewohner konnten sich noch vor der Ankunft der Feuerwehr ins Freie retten. Ebenso gelang den Haustieren, drei Katzen, die eigenständige Flucht vor dem Inferno. Zwei der Katzen seien bereits wieder in Obhut der Familie. Die dritte habe sich noch in der Dunkelheit vom Brand entfernt, so Lussi.

Das Wohnhaus brannte komplett nieder. Der Anbau konnte gehalten werden, jedoch gab es einen Wasserschaden durch die Löscharbeiten. Die Brandursache ist noch unklar, heisst es bei der Luzerner Polizei auf Anfrage. Die Polizei ermittelt.

(nke)