Wohnwagen brennt vollständig aus

Ein deutscher Autofahrer war am Samstagnachmittag mit einem Wohnwagen auf der Autobahn A2 in Richtung Süden unterwegs. Dort wurde er von aufmerksamen Autobahnbenützern darauf aufmerksam gemacht, dass sein Wohnwagen Rauch entwickle.

Zentralschweiz-Push



In der Folge verliess der Autofahrer bei der Ausfahrt Stans Süd die Autobahn. Nachdem er das Auto und den Wohnwagen im Bereich Breiten-/Buochserstrasse anhalten konnte, geriet der Wohnwagen in Brand. Obwohl die Stützpunktfeuerwehr Stans den inzwischen in Flammen stehenden Wohnwagen sofort löschen konnte, brannte dieser völlig aus. Verletzt wurde niemand.

Beim Brand wurde zudem auch der Asphalt der Kantonsstrasse beschädigt, wie die Kapo Nidwalden schreibt. Die Strasse zwischen Stans und Buochs musste kurzfristig gesperrt werden. Die Brandursache ist noch unbekannt. Diese wird von der Kantonspolizei Nidwalden in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht.

(dag)