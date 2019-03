Wolfgang Kunz wird seit Dienstag vermisst

Wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte, ist Wolfgang Kunz möglicherweise mit dem öffentlichen Verkehr weggefahren.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Der 69-Jährige ist ungefähr 178 Zentimeter gross und von mittlerer Statur. Er hat grau melierte, kurze Haare. Zuletzt trug er ein dunkelblaues Hemd aus Barchent, schwarze Hosen, schwarze Halbschuhe und eine hellblaue Sommerjacke.

Der in Hitzkirch wohnhafte Mann wurde am Dienstag gegen 16.30 Uhr zuletzt am Bahnhof in Hitzkirch gesehen. Es sei möglich, dass er mit dem öffentlichen Verkehr weggefahren sei.

Personen, die Wolfgang Kunz gesehen haben oder Angaben machen können, wo er sich aufhält, werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei unter Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.

(dag)