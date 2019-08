Würden Sie für dieses Trikot 474 Franken zahlen?

Früher war nicht alles besser. Zum Beispiel spielten die Fussballer zuweilen in Trikots, die so weit geschnitten waren, dass sie eher an Zelte gemahnten.

Umfrage Würden Sie für ein Retro-Trikot Ihres Lieblingvereines hunderte von Franken bezahlen? Sicher nicht.

Ja, die sind wunderschön.

Dennoch erzielen Retro-Shirts von Schweizer Fussballklubs auf Ricardo.ch hohe Preise: Sie werden dort für bis fast 500 Franken angeboten. Ein besonders teures Stück ist das blaue Goalie-Trikot von Joël Corminbœuf, das er in der Saison 85/86 trug, als Xamax im Uefa-Cup bis in den Viertelfinal vorstiess.

Auch von der Schweizer Nati gibts natürlich Retro-Shirts zu kaufen. Als besonders auffälliges Beispiel muss jenes erwähnt werden, dass die Nati zu Zeiten trug, als noch Blacky der Ausrüster war.

Unter den Retro-Trikots gibt es auch wahre Design-Perlen, und auch nicht alle aus den früheren Fussballtagen waren weit geschnitten, sondern manche fast gleich eng, wie sie die Profis heute tragen. Auf Ricardo findet sich etwa ein FCZ-Dress, das jedem Hipster mit Federtattoos und Schnauz stehen würde. In unserer Bilderstrecke oben gibts Retro-Dresses von allen Traditionsklubs der Schweiz.

(mme)