Wurde angefahrener Katze das Halsband gestohlen?

«Normalerweise steht Nico jeden Morgen mit mir zusammen auf und wartet dann auf sein Essen», sagt Christian Kiefer aus Giswil. Doch am Dienstagmorgen war sein neunjähriger Perserkater nicht zu Hause. Umgehend hat Kiefer die Nachbarschaft nach seinem Kater abgesucht.

Aber die Suche blieb erfolglos, bis ihm eine Nachbarin einen Hinweis gab: «Sie erzählte mir, dass sie am Montagabend ein Auto gehört hat, dass mit hoher Geschwindigkeit durchs Quartier fuhr», so Kiefer. «Sie hörte auch, wie das Auto laut bremste.» Kiefer vermutete, dass seinem Nico etwas passiert ist.

«Ob Nico überlebt ist unklar»

Erst am Dienstagabend entdeckte Kiefer seinen Kater. «Er hat sich unter einem Holzscheit versteckt. Er klagte vor Schmerzen.»

Kiefer brachte Nico direkt in die Notaufnahme seines Tierarztes. Der Tierarzt habe festgestellt, dass Nico angefahren wurde. «Sein Becken ist zertrümmert und er hat eine Schwanzabriss. Ob Nico überlebt ist unklar», sagt Kiefer.

Wo ist das Halsband?

Etwas beschäftigt Kiefer besonders am Vorfall: «Nicos Halsband ist weg.» Der Kater trug stets ein hellblaues Halsband mit einem Anhänger. «Darauf ist sein Name und meine Telefonnummer für Notfälle eingraviert.» Nun ist das Halsband verschwunden. «Es liegt nicht in der Nachbarschaft herum und Nico hat es bisher auch noch nie verloren.»

Nico sei ein grosser Kater und wiege über sechs Kilogramm. «Der Fahrer muss gemerkt haben, dass er etwas angefahren hat.» Kiefer vermutet: «Die Person, die Nico angefahren hat, ist aus dem Auto gestiegen und hat ihm das Halsband abgenommen.» So könne der Fahrer behaupten, nicht gewusst zu haben wem die angefahren Katze gehöre und seine Weiterfahrt rechtfertigen.

Anzeige gegen Unbekannt

Kiefer hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet, wie die Kantonspolizei Obwalden bestätigt. «Ich hoffe, dass die Person sich meldet», so der Katzenhalter.

(tst)