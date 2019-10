Nach diesem Unfall jubelte die Polizei

Oft beklagen sich Blaulichtorganisationen, dass nach Unfällen keine Rettungsgassen gebildet werden. In Rotkreuz war das nach einem Auffahrunfall am Donnerstag für einmal anders: Dort ereignete sich auf der Autobahn A14 in Fahrtrichtung Zürich ein Auffahrunfall, bei dem niemand verletzt wurde.

Die anderen Verkehrsteilnehmer benahmen sich gemäss Lehrbuch. Die Zuger Polizei schreibt: Die Zuger Polizei lobt die vorbildliche Rettungsgasse, die von den Verkehrteilnehmenden gebildet wurde, um die Einsatzfahrzeuge passieren zu lassen. Polizeisprecherin Judith Aklin sagte sogar, Polizisten, die vor Ort waren, hätten sie extra angerufen und mitgeteilt, wie gut sich die Autofahrer auf der A14 verhalten hätten.

Neben der Zuger Polizei standen auch Mitarbeitende eines privaten Abschleppunternehmens und der Zentras für die Fahrbahnreinigung im Einsatz.

(nob)