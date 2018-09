Zuger wehren sich für ihren Campingplatz

Derzeit macht auf Social Media eine Online-Petition die Runde, die sich für den Erhalt des Campingplatzes in Zug beim Brüggli am See einsetzt. Innert wenigen Tagen haben bereits über 1450 Personen unterschrieben, die das Anliegen teilen.

«Der Campingplatz Zugersee hat Tradition und ist bei der Zuger Bevölkerung sehr beliebt. Die Umgebung bietet bereits jetzt, in der bestehenden und unkomplizierten Gestaltung, eine ausgezeichnete Naherholungszone, die von Zugern rege genutzt wird», heisst es in der Petition. Viele der Gäste auf dem Camping seien auch Ex-Zuger und die Mehrheit der Tagesgäste aus Stadt und Kanton. «Sie schätzen das unkomplizierte Miteinander und Nebeneinander von Campern, Sportlern und Erholungsuchenden.»

Die Petition fordert deshalb: «Der Richtplan Lorzenebene ist so zu gestalten, dass der Campingplatz Zugersee beim Brüggli am See in der heutigen Form erhalten bleibt.» Ende August ging zudem eine Interpellation der GLP-Gemeinderäte David Meyer und Stefan Huber ein, die unter anderem schreiben: «Er ist beliebter denn je, wie die diesjährigen Nutzerzahlen zeigen.» Vom Stadtrat wollen sie nun wissen, was er davon halten würde, wenn im Brüggli auch weiterhin ein Campingplatz angeboten würde.

«Das ist ein super Ergebnis»

Die Online-Petition wurde lanciert von Marc Ullmer, der den Campingplatz von 1989 bis 2001 betrieb: «Ich bin sehr erfreut, aber schon auch erstaunt, dass wir in so kurzer Zeit so viele Unterschriften haben, das ist ein super Ergebnis.» Er verweist darauf, dass es neben der Online-Petition auch noch eine schriftliche Petition gebe, die auch schon rund 1500 Personen unterzeichnet hätten. Ziel der Petition: «Der Kanton soll sehen, wie viele Leute dagegen sind, dass der Campingplatz weg soll.»

Im kantonalen Richtplan ist derweil immer noch festgehalten, was mit dem Areal beim Brüggli geschehen soll, wenn der Camping 2022 weg ist: «Die Stadt Zug wertet mit dem Kanton und der Korporation Zug das Gebiet Brüggli für die Erholung

auf. Der freiwerdende Platz ist für Sportler, Badende und Erholungsuchende aufzuwerten.» Die Online-Petition soll nun bei der Staatskanzlei Zug persönlich übergeben werden, Ziel sind 2000 Personen, die sie unterzeichnen.

(mme)