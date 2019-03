Zugerin sitzt wegen Dusch-Video in Dubai fest

Iman Gustafsson ist gebürtige Nordmazedonierin, lebt aber seit rund 30 Jahren in Zug in der Schweiz. Im September 2017 entschied sie sich für eine Reise nach Dubai, um sich ein wenig zu entspannen. Es sollte aber ganz anders kommen, wie ein Bericht der Zeitungen der CH Media zeigt.

Nur wenige Tage nach ihrer Ankunft lernte Gustafsson in Dubai einen Iraker kennen und es entwickelte sich eine Bekanntschaft daraus. Die beiden unternahmen einige Ausflüge zusammen und planten auch eine gemeinsame Reise nach Abu Dhabi. Da sie dazu am Morgen früh hätten aufbrechen sollen, fragte der Iraker die Frau, ob sie bei ihm im Hotel übernachten wolle. Sie willigte ein.

Unter der Dusche gefilmt

Als sie im Hotel duschen ging, vereinbarten die beiden, dass der Mann auf dem Balkon warten würde. Kurz darauf bemerkte die Frau, wie der Iraker heimlich Bilder von ihren Beinen machte. Als sie ihn aufforderte, diese zu löschen, weigerte er sich, woraufhin sie ihm das Handy aus der Hand riss. «Da sah ich das Video, er war nicht auf der Terrasse gewesen, sondern hatte mich unter der Dusche gefilmt», sagt sie.

Aus Angst, er könne das Video bereits weiter geschickt haben, rief die 42-Jährige die Polizei. Dieser gegenüber behauptete der Iraker, dass die beiden ein Paar seien und auch Sex miteinander gehabt hätten. Da dies in Dubai gegen das Scharia-Gesetz verstösst, wurde der Frau der Pass entzogen und sie musste sich im Spital Tests unterziehen. Diese ergaben, dass sie in der Tat keinen Sex mit dem Mann gehabt hatte.

2000 Franken Busse

Dennoch sollte sie zu einer Anhörung vor Gericht erscheinen. Dort befragte ein Richter sie eingehend über ihr Sexualleben und sie wurde kurzzeitig sogar in eine Gefängniszelle gesteckt. Von der Schweizer Botschaft, an die sie sich gewandt hatte, erhielt sie keine Hilfe: «Seit fast 30 Jahren lebe ich in der Schweiz und plötzlich sollte dann Nordmazedonien, zuständig sein, wo ich zuletzt als Kind war.» Aber auch Nordmazedonien fühlte sich nicht für sie verantwortlich.

Ihren Pass hat Gustafsson bis heute noch nicht zurückerhalten. Daher hat sie ihre Wohnung in Zug verloren und erhält nur noch eine Invalidenrente von 900 Dollar. Allerdings kostet nur schon ihr Zimmer in Dubai 850 Franken pro Monat. Hinzu kommen Medikamente und psychologische Betreuung.

Zwar gibt es einen Gerichtsentscheid vom Februar 2019, in dem steht, dass die Frau nicht mehr verdächtigt werde und die Ermittlungen eingestellt werden sollten. Sie solle aber 2000 Franken Busse bezahlen und dann ihren Pass zurückbekommen. Für Gustafsson ist dies ein Lichtblick.

