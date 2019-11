Diesel sorgt für Ölpest im Zugersee

«Im Zugersee bei der Schiffanlegestelle in Zug ist es zu einer Gewässerverschmutzung gekommen», schrieb die Zuger Polizei am Samstag in einem Tweet. Bei der Substanz handle es sich um ausgelaufenen Diesel.

Im Zugersee bei der Schiffanlegestelle in Zug ist es zu einer Gewässerverschmutzung gekommen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um ausgelaufenen Diesel. Die Freiwillige Feuerwehr (FFZ) der Stadt Zug streute Ölbinder. Die Ursache wird untersucht. ^akju pic.twitter.com/jwMdBPM83D — Zuger Polizei (@ZugerPolizei) November 2, 2019

Einsatzkräfte rückten aus

Die FFZ bestätigt auf ihrer Webseite: «Beim Bootssteg der Kursschiffe war der Zugersee mit Diesel verschmutzt.» Um 13.57 Uhr am Samstag rückten die Einsatzkräfte aus, um die Verschmutzung zu beheben.

Um zu verhindern, dass sich der Diesel weiter ausbreitet, erstellte die Feuerwehr eine Ölsperre. «Mit Ölbinder wurde der Diesel gebunden und anschliessend mit Siebschaufeln abgeschöpft», schreibt die FFZ weiter.

Die Ursache werde derzeit noch untersucht, teilt die Zuger Polizei auf Twitter mit.

(jab)