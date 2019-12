Zwei Autos brennen lichterloh auf A2

Auf der A2 zwischen Stans-Süd und Buochs standen am Dienstagabend zwei Fahrzeuge in Flammen. Eine Leser-Reporterin fuhr am Unfall vorbei: «Die Autos brannten lichterloh», so die Frau.

Laut einem Sprecher der Kantonspolizei Nidwalden kam es kurz nach 18 Uhr in der Nähe der Autobahneinfahrt Stans-Süd zu einer Auffahrkollision. Dabei gerieten zwei Fahrzeuge in Brand. Wie der Sprecher sagt, konnten sich die Insassen beider Fahrzeuge in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand.

#A2 - Gotthard -> Luzern - zwischen Buochs und Stans-Süd Behinderung, Fahrzeugbrand — TCS Verkehr A2 (@TCSVerkehrA2) December 3, 2019

