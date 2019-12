Zeitraffer zeigt, wie Häuser verschoben werden

In Rain beim Kreisel Sandblatten gingen zwei Wohnhäuser auf Reisen: Eines wurde um 25 Meter, das andere um 50 Meter an einen neuen Standort verschoben. Grund: Sie machten so Platz für eine vor Jahren eingezonte Gewerbefläche. Auf dieser entsteht der Neubau der Jenny Science AG, die dort 40 Mitarbeiter beschäftigt.



(jab)