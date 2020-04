Zwei Kleinkinder bei Kollision verletzt

In Willerzell ist es am Freitagabend zu einem Unfall gekommen. Eine 33-jährige Autofahrerin bog im Seegüetli kurz vor 18 Uhr in eine Tiefgarage ein, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt. Im Bereich der Garageneinfahrt kam es zur Kollision mit zwei Knaben.

Die beiden Buben im Alter von drei und vier Jahren erlitten dabei unbestimmte Verletzungen. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst brachten sie zwei Helikopter der Rega in eine ausserkantonale Spezialklinik.

