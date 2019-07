Polizei birgt zwei Tote aus Vierwaldstättersee

Am Freitag kurz vor 11 Uhr hat die Wasserpolizei Luzern im Bereich vom Alpenquai zwei Personen bäuchlings im Vierwaldstättersee treibend vorgefunden. Wie die Luzerner Polizei am Samstag mitteilte, wurden die beiden Personen sofort geborgen und an Land gebracht.

Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen verstarb die 85-jährige Frau noch vor Ort. Der Mann wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht. Dort verstarb er kurze Zeit später. Bei den Opfern handelt es sich um ein Ehepaar. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

(mon)